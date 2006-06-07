Ющенко очертил три главных задачи Украины в Европе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Королевства Нидерланды Ян Петер БАЛКЕНЕНДЕ обсудили тему интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, а также торгово-экономические отношения двух государств и их сотрудничество в гуманитарной сфере.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, их встреча состоялась сегодня в Гааге.

На пресс-конференции после завершения встречи В.ЮЩЕНКО оценил как отличное нынешнее состояние двусторонних украинско-нидерландских отношений на межправительственном уровне. Со своей стороны, премьер-министр Нидерландов также выразил удоволетворение уровнем этих отношений.

В.ЮЩЕНКО отметил, что самыми актуальными вопросами в переговорах Украины с Европейским Союзом в настоящее время остаются либерализация визового режима и тема реадмисии. Глава государства также очертил три главных задачи Украины в этом направлении на ближайшее время, в частности, вступление во Всемирную торговую организацию уже осенью 2006 года во время очередной сессии этой организации, начало переговоров с ЕС о создании зоны свободной торговли и переход с 2008 года на новый формат усиленного соглашения о сотрудничестве между Украиной и Евросоюзом.

Со своей стороны, Я.П. БАЛКЕНЕНДЕ подчеркнул: «Я верю, что строить крепкие отношения в экономическом и политическом планах – в интересах ЕС и Украины». Он отметил, что Нидерланды высоко оценивают все позитивные изменения, которые происходят в Украине.

Участники встречи также отметили положительную динамику в развитии торгово-экономических связей между двумя странами – в течение 2005 года взаимный товарооборот вырос на двадцать процентов, и такая тенденция сохраняется и в этом году.

В этом контексте Президент Украины отметил, что Нидерланды занимают четвертое место по объему инвестиций в украинскую экономику. По его словам, отраслевые реформы, которые в настоящее время реализуются в Украине, имеют целью максимально упростить процедуру доступа зарубежных партнеров на украинский рынок. «Те возможности Украины, которые раскрыты сегодня, по праву принадлежат и нашим нидерландским партнерам», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что украинская сторона поддерживает инициативы по активизации политического и бизнесового диалога с Нидерландами.

В ходе встречи ее участники также высказались за необходимость дальнейшего развития сотрудничества в гуманитарной и социальной сферах. В этом контексте В.ЮЩЕНКО напомнил, что в настоящее время в Музее «Ньюве Керк» в Амстердаме проходит выставка украинского искусства.

Кроме того, сегодня же параллельно со встречей В.ЮЩЕНКО и Я.П.БАЛКЕНЕНДЕ во дворце «Бинненхоф» состоялись встречи министров иностранных дел Украины и Нидерландов Бориса ТАРАСЮКА и Бернарда БОТА, а также министра экономики Украины Арсения ЯЦЕНЮКА и вице-премьер-министра Нидерландов, министра экономики Лауренса Яна БРИНКХОРСТА.