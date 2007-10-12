Осуждена женщина, по вине которой троллейбус врезался в дом

К году исправительных работ с отчислением 10% из зарплаты осуждена женщина-водитель, по вине которой в прошлом году в Черновцах троллейбус врезался в дом.

Как передает корреспондент УНИАН, такой приговор вынес Первомайский районный суд Черновцов.

В исторической части Черновцов в прошлом году троллейбус с пассажирами, но без водителя, на крутом спуске врезался в дом. Удар был настолько сильным, что обрушился балкон второго этажа дома, полностью разбив кабину водителя троллейбуса. Была также повреждена электрощитовая на углу дома. Тогда пострадали три женщины - пассажиры, которые получили перелом ключицы и ушибы средней тяжести.

Авария произошла из-за того, что во время попытки объехать припаркованную машину у троллейбуса упали штанги. Женщина-водитель стала их поправлять, не поставив троллейбус на ручной тормоз. Во время попытки подложить под колесо тормозной башмак троллейбус покатился по крутому спуску, переехав водителю ногу. Только столкновение с домом спасло пассажиров троллейбуса от большей трагедии – троллейбус, набрав скорость, мог вылететь на дорогу с мощным движением транспорта.

Наказание женщина-водитель отбывает в Черновицком троллейбусном управлении, но машину больше не водит.