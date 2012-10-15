В супермаркетах Киева разгорелись «войны» между покупателями и охраной

Стражи порядка, по словам киевлян, стали намного больше придираться и вести себя откровенно по-хамски, правда, охранники уверяют, что это покупатели стали их провоцировать. Об этом пишет газета «Сегодня».

«После «Каравана» возникло напряжение между покупателями и охраной. Охрана нервничает, а покупатели хотят показать свою правоту. Сейчас разрабатывается ряд новых инструкций, людей хотят научить, как работать с покупателями», — говорит президент федерации профессионалов безопасности Сергей Шабовта.

Юристы убеждены: покупатели должны отстаивать свои права, лишь в этом случае охранники не будут позволять себе лишнего, а значит, и не будет конфликтов. «В Гражданском кодексе четко сказано, что ответственность за случайную гибель или повреждение товара несет собственник. Покупатель не должен его оплачивать. Даже если он повредил товар специально, деньги можно взыскать только через суд. Не имеют права и досматривать покупателей, нет закона, запрещающего вход в магазин с купленным ранее товаром. А за вещи, оставленные в ячейках, вопреки объявлениям, маркет ответственность таки несет», — говорит глава общественной организации «Комитет конституционно-правового контроля Украины» Игорь Мариен.

Другое дело, что если на видео видно, что вы туда поставили портфель, то выплатят только его стоимость: что было внутри — недоказуемо. Адвокат Любомир Дроздовский советует жаловаться в столичный главк защиты прав потребителей. В самом главке рассказали, что за 2011 год на супермаркеты «настучали» 430 раз. Правда, в основном, на качество товара.

Официально в супермаркетах не горят желанием комментировать ситуацию. Неофициально же говорят, что если не действовать таким путем (требовать оплату, штрафовать, обыскивать), у них будут значительные финансовые потери.

«Например, если человек разбил товар. Почему супермаркет должен платить за него? Многие люди не знают своих законных прав. Но и супермаркет не может оплачивать каждую разбитую бутылку. Это большие потери, ведь, к примеру, в одной только нашей сети ежедневно бьются и повреждаются более 200 штук товаров. В среднем — это до 10 тыс. грн убытков. Конечно, если человек не хочет платить, мы пытаемся доказать, что это его вина, а не наша. До суда стараемся не доводить, ведь, опять же, есть законы, — говорит представитель одной из сетей супермаркетов. — Что касается досмотров сумок и указаний оставить сумки в камере хранения — это не от хорошей жизни. Как показывает статистика, львиная часть краж происходит именно людьми, которые заходят с сумками. Иногда камеры не могут зафиксировать, положил ли покупатель что-то туда или нет. Согласны, что супермаркеты не имеют права указывать, но у нас законы прописаны и для добросовестных покупателей, и для недобросовестных. То есть и тем, и тем хорошо, а супермаркеты оказываются крайними. Кстати, за пропажу товаров штрафуют охрану, поэтому они вынуждены все проверять, иначе нечего будет

получать в зарплату».