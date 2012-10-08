Поезд из Харькова в Баку вернется на старый маршрут - через Чечню

Этот поезд формирования Азербайджанской железной дороги с вводом 27 мая текущего года нового графика движения поездов на 2012/13 годы курсирует гораздо более протяжённым маршрутом, пишет Вечерний Харьков.

Трассу протяжённостью 2527 км он преодолевает за 56 часов 40 минут по пути в Харьков и за 61 час 40 минут, следуя в Баку. В последний раз поезд этим путём пойдёт 19 октября из Баку и 21 октября обратно из Харькова.

С 26 октября поезд из Баку проследует до Махачкалы своим прежним расписанием и маршрутом, а далее пойдёт через Кизил-Юрт, Карлан-Юрт, Хасав-Юрт, Гудермес, Червлённую, Терек, Наурскую, Моздок, Прохладную, Георгиевск, Минеральные Воды, Невиномысскую, Армавир, Кавказскую, Тихорецкую, Ростов, Таганрог, Иловайск, Горловку, Константиновку, Краматорск, Красный Лиман, Изюм и прибудет в Харьков в субботу в 17.32 «по Киеву» вместо 7.10 воскресенья, что на 14 часов раньше прежнего.

Именно по такому оптимальному маршруту курсировали пассажирские поезда из европейской части России и из Украины в Азербайджан во времена СССР. Однако разгул терроризма в Чеченской Республике в 90-е годы вынудил российских железнодорожников пустить все транзитные поезда в обход мятежного региона — через Волгоград, Астрахань, увеличив их маршрут на несколько сотен километров. И вот лишь теперь, судя по всему, российские силовики смогли предоставить железнодорожникам гарантии безопасности, и путь из Харькова в Баку снова будет пролегать, как когда-то, через Северо-Кавказский регион.