Cостоится пресс-конференция о введении новых цен на хлеб

12 октября в 11.00 в ОАО «Одесский каравай» состоится пресс-конференция на тему «Введения новых цен на хлеб». В мероприятии примут участие Председатель Правления «Одесского каравая» Татьяна Погребная, Председатель Всеукраинского профсоюза работников пищевой, перерабатывающей промышленности и смежных отраслей Анатолий Тельных.

Участники пресс-конференции проинформируют о новых ценах на продукцию «Одесского каравая», а также расскажут про условия, в которых сегодня работают хлебопеки, и причины введения новых цен.

Пресс – конференция состоится по адресу: Одесса, ул. Генерала Петрова, 14.

Сборы журналистов у входа на предприятие ОАО «Одесский каравай» в 10.50-11.00.

Аккредитация журналистов (до 19.00 11 октября): департамент маркетинга ОАО «Одесский каравай» (048) 728-59-26, E.Katerlin@karavay.od.ua или Юлия Шейко, менеджер по связям с общественностью и прессой ЗАО «Холдинг «Т і С», (044) 494-00-50, 8-050-444-88-85, J.Sheiko@holding-tic.com.ua