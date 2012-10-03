Азаров: Украина поднялась на 9 пунктов в рейтинге конкурентоспособности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время совещания с руководителями дипломатических представительств Украины за рубежом.

«Известный такой рейтинг конкурентоспособности, который подводится среди 144 стран. Так вот, за последний год мы поднялись на 9 позиций», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что на данное время Украина находится на 73-м месте среди 144 стран.

«Как на это смотреть? Как на промежуточный результат. Но движение позитивное есть», - подчеркнул Н.Азаров.

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По словам премьера, по показателю качества общей инфраструктуры Украина поднялась сразу на 30 позиций, по портовой инфраструктуре – на 12 позиций, по качеству инфраструктуры авиаперевозок – на 20 позиций, по дефициту госбюджета – на 10 позиций, по инфляции – на 27 позиций, по показателю наличия научных и инженерных кадров – на 29 позиций.