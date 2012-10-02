Завтра метро будет работать на час дольше

Это связано с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Динамо» (Загреб).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Кроме того, из-за ожидаемого увеличения количества пассажиров в связи с упомянутой футбольной игрой с 19 часов на всех линиях метро будет увеличено количество поездов.

Также, на станциях «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта» будет усилен штат дежурного персонала.

В пресс-службе отметили, что если после окончания футбольного матча пассажиропоток будет превышать допустимые нормы, дежурным персоналом метрополитена могут быть введены ограничения на вход на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

На станциях «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта» работники милиции будут дежурить в усиленном режиме с целью повышения контроля за соблюдением общественного порядка.

Вышеупомянутые меры направлены на организацию безопасной перевозки пассажиров и высокую культуру их обслуживания, отмечают в Киевском метрополитене, и просят отнестись с пониманием к возможным ограничениям и не нарушать общественный порядок в подземке во время проезда, соблюдать правила пользования метро.