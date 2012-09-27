Дело об изнасиловании мужчины в милиции дошло до суда

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в результате противоправных насильственных действий правоохранителей мужчине были нанесены множественные повреждения мягких тканей, внутренних органов и закрытый перелом ребра.

Было установлено, что 17 июня 2012 года жителя Петровского района Донецка задержали работники милиции на автостанции «Трудовская», затем гражданина доставили в опорный пункт для составления протокола об административном правонарушении. Находясь в райотделе, правоохранители, выходя за пределы данных им прав и полномочий, преднамеренно нанесли задержанному телесные повреждения, которые впоследствии были квалифицированы как тяжкие.

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По данному факту прокуратурой Донецка возбуждены уголовные дела в отношении участкового инспектора и военнослужащего по ч.3 ст.365 (превышение служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия) УК Украины, в отношении старшего участкового инспектора по ч.3 ст.364, ч.1 ст.396, ч.2 ст.15, ч.1 ст.368 (злоупотребление служебным положением, укрывательство преступления и покушение на получение взятки) УК Украины. Дела объединены в одно уголовное производство. Всем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.