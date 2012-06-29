За изнасилование милицейской дубинкой отстранено все руководство райотдела

Об этом сообщил начальник Донецкого горуправления милиции Юрий Седнев вчера на пресс-конференции.

«Все руководство общественного порядка в Петровском районе освобождено от выполнения своих обязанностей. Сейчас решается вопрос по начальнику милиции», - сказал он. И уточнил, что от исполнения своих обязанностей отстранены «начальник участковых, заместитель начальника-начальник милиции общественной безопасности и непосредственно сам начальник милиции».

На вопрос журналистов, освобождены ли руководители Петровского РОВД от исполнения обязанностей временно, только на период расследования, Ю.Седнев сказал, что «замена будет полностью» и «по ним будет решение об отстранении от занимаемых должностей на постоянно».

Начальник горуправления милиции подчеркнул, что данный факт, произошедший в опорном пункте Петровского района, «исключение из правил» и добавил, что именно сотрудники милиции выявили это преступление и передали соответствующие материалы в прокуратуру.

«Проверку проводит прокуратура, мы не вмешиваемся, чтобы наши действия никак не оценили, что мы пытаемся защитить. Никого не собираемся защищать. Прокуратура разберется, и действий по защите не собираемся проводить, это однозначно»,- заверил Ю. Седнев.

Он также сообщил, что в настоящее время правоохранители через главврача больницы оказывает помощь пострадавшему мужчине.

Ю.Седнев отказался комментировать тот факт, что по заявлениям родственников пострадавшего мужчины, он был не только избит, но и изнасилован правоохранителями милицейской дубинкой.

Начальник горотдела милиции сослался на то, что расследование данного факта проводит прокуратура и сообщил, что правоохранители принесли свои извинения семье пострадавшего. «Я их прекрасно понимаю и сочувствую точно так же, как нормальный человек, очень негативно отношусь к этим моментам», - сказал Ю. Седнев.

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Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы прокуратуры Донецкой области (от 25 июня), участковый инспектор милиции был взят под стражу за нанесение тяжких телесных повреждений задержанному. Так, жителя Донецка задержали работники правоохранительных органов на автостанции «Трудовская», который был доставлен в опорный пункт для составления протокола об административном правонарушении, где участковый инспектор причинил задержанному телесные повреждения.

У мужчины зафиксированы множественные повреждения мягких тканей, внутренних органов и закрытый перелом ребра.

Прокуратура Донецка в отношении участкового инспектора возбудила уголовное дело по ст. 365 ч. 3 (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Следствие ведет прокуратура Донецка.

После проведения служебного расследования милиционер уволен из органов внутренних дел.По информации родственников, 40-летнего мужчину правоохранители задержали за то, что он пил пиво в общественном месте – недалеко от остановки общественного транспорта.