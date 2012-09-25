Криминального авторитета «Резо» выдворили за пределы Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Установлено, что криминальный авторитет на основании фиктивных документов получил гражданство Украины, и длительное время нелегально проживал на территории города Киева.

Уроженец Грузии был приговорен Бориспольским горрайсудом к шести годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных больших размерах, или совершенный организованной группой, или совмещенный с нанесением тяжелых телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

В месте отбывания наказания имел значительное влияние на криминогенную ситуацию за стенами колонии, в частности, координировал действия нескольких преступных группировок, которые занимались кражами из квартир и автотранспорта.

В результате проведенной проверки, по инициативе ГУБОП гражданство «Резо» было отменено, а вор выдворен за пределы территории Украины.