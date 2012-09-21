Журналистка проникла в FEMEN и узнала, сколько платят за обнаженную грудь

Об этом сообщает ТСН.ua.

Журналистка программы "Гроші" ненадолго переквалифицировалась и стала активисткой женского движения FEMEN. При этом ей удалось снять на скрытую камеру процедуру прохождения "собеседования" и установки лидера движения - Александры Шевченко - о том, как вести себя перед камерами фото-и тележурналистов во время акций.

Как оказалось, чтобы стать активисткой FEMEN, не нужно писать заявление "на работу". Достаточно сфотографироваться с обнаженной грудью на телефон одной из активисток.

"Это нужно для того, чтобы я понимала, что ты готова раздеться. Чтобы во время акции, когда мы будем идти рядом куда-то, я вдруг не поняла, что ты морально к этому не готова", - пояснила Шевченко.

Относительно платы за участие в акциях девушке ответили, что это "по ходу будет видно". После того, как все формальности были завершены, журналистка приняла участие в акции FEMEN в Париже у исламского культурного центра. Она также подсчитала финансовые затраты на организацию поездки во Францию: билеты в Париж, отель, такси и еда - на каждую феминистку получается почти 1 тысячу евро в сутки. А еще нужно платить активисткам зарплату и покупать им откровенные костюмы для публичных акций.

Кроме того, журналистка узнала, что за офис в центре Киева FEMEN платит около 20 тыс. грн. в месяц, а каждая из активисток получает зарплату не меньше тысячи долларов. Политологи уверяют, за голой грудью феминисток скрываются чьи-то деньги и политические интересы.

"Гроші" установили, кого из миллионеров чаще видят в обществе феменисток. Это бывший владелец медиахолдинга KP Media американец Джед Санден, немецкий миллионер Гельмут Гайер и бизнесвумен из Германии Беате Шобер.