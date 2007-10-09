Кабмин выделил на Национальную программу информатизации 8,5 млн. грн.

Кабинет Министров выделил на Национальную программу информатизации в 2007 году 8 млн. грн. 471 тыс. грн.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 26 сентября 2007 года № 805-р «Об утверждении перечня заданий (проектов) Национальной программы информатизации на 2007 год, их государственных заказчиков и объемов финансирования», имеющегося в распоряжении УНИАН.

Распоряжением, в частности, предусмотрено выделение 1,2 млн. грн. на обеспечение развития единого веб-портала органов исполнительной власти, 700 тыс. грн. – на создание инфраструктуры электронной цифровой подписи, 370 тыс. грн. выделено на создание информационной системы «Музейные фонды Украины» и др.

Ряд отраслевых программ информатизации, внесенных Кабмином в перечень Национальной программы информатизации на 2007 год (создание информационно-телекоммуникационной системы органов госвласти и др.), финансируются по отдельным программам, и их финансирование в Национальной программе информатизации не отражено.