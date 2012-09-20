Порошенко: Нам необходим доступ на турецкий рынок пшеницы и металла

Как известно, президент Виктор Янукович заявил, что переговоры с Турцией о создании зоны свободной торговли завершатся до конца года.

Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко говорит, что переговоры ведутся в нормальной рабочей обстановке и спешка в них неуместна.

«То, что президент дал такую задачу, вовсе не означает, что протокол должны положить "под елочку". У нас достаточно времени, чтобы профессионально провести переговоры и раскрыть рынки по приоритетным для нас направлениям», - сказал Порошенко в интервью Коммерсанту-Украина.

«Проблема переговоров состоит в том, что пока нет согласия, на какие именно товары будет распространяться режим свободной торговли. Есть позиция турецкой стороны охватить этим режимом лишь промышленность и не распространять на продукцию сельского хозяйства, в котором Украина традиционно сильна. Нам необходим доступ на турецкий рынок пшеницы, подсолнечника, молочных продуктов и мяса. Исходя из нынешнего состояния переговоров, доступ на эти рынки украинским производителям пока не разрешен. Мы пытаемся найти формат, который удовлетворит обе стороны, например согласованный график либерализации, квоты на беспошлинный ввоз продукции в период действия такого графика, другие шаги», - пояснил Порошенко.

По словам министра, Украина также заинтересована в продвижении своей продукции на металлургический рынок Турции.

«После того как в Турции построили несколько металлургических комбинатов, там ввели 9-процентную защитную пошлину. Наши металлурги должны получить доступ на турецкий рынок. Без этого, я соглашусь с вами, аргументы для участия Украины менее убедительны», - заявил Порошенко.