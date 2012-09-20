100-тонный коллектор выкопали и украли на лом

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД области, в управление государственной службы борьбы с экономической преступностью поступило заявление от дирекции ООО «Лугансквода».

В нем говорилось, что на участке между Кировском и Стахановым неизвестные раскопали, разрезали и похитили канализационный коллектор - около двух км чугунной трубы весом свыше 100 тонн. С помощью этого канализационного сооружения сточные воды отводились из города Кировска для дальнейшей очистки.

Сотрудники УГСБЭП, прибывшие на место происшествия, обнаружили разрытую траншею, где ранее был коллектор.

Как выяснилось, траншея появилась недавно, также сохранились следы работы экскаватора. По вине злоумышленников вблизи места преступления образовалось «озеро» из сточных вод и нечистот, от чего в большей степени пострадали жители близлежащего поселка Максимовка.

В ходе проверки выяснилось, что в Стаханове незаконным металлическим бизнесом занимаются двое местных жителей. Один из них уроженец Макеевки Донецкой области, 1972 года рождения, ранее судимый, и его деловой партнер — житель города Стаханова 1963 года рождения.

Подозрение в причастности к упомянутой краже усиливалось также тем, что в распоряжении коммерсантов был крупногабаритный экскаватор «АТЭК», и мощный грузовик «КамАЗ».

При этом ни за одним из бизнесменов данные транспортные средства официально не числились.

Было установлено, что груз в виде разрезанных чугунных труб, был привезен на нелегальный пункт приема металла в г. Стаханов, который принадлежит одному из указанных компаньонов. Затем со двора пункта приема груз выезжал с документами, оформленными донецкой фирмой. Конечным пунктом маршрута груза значился Алчевский металлургический комбинат.

В отношении «черных» коммерсантов возбуждено два уголовных дела. Одно из них по статье 213 УК Украины (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом), а второе – по статье 185 УК Украины (кража).