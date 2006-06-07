Руслана Писанка раскрыла секрет своего невероятного похудения

Руслана Писанка прилетела с Москвы в Киев, чтобы сыграть писательницу Минну Майерлинг. В интервью газете "Сегодня" она рассказала, что едва не сошла с ума, читая детективы, и похудела на 20 килограммов. Секрет похудения актириси простой: " Я перестала есть блюда из муки и картофеля. И главное - ни крошки после 6 часов вечера". А еще новым формам способствовала большая занятость Русланы Писанки: в Москве она задействована в трех антрепризах.