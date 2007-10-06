Голод и наркотики – почти одно и то же?

Во Франции открыли механизм возникновения анорексии.

Французские ученые пришли к выводу, что состояние перманентного голода, которое испытывают больные анорексией, действует на человеческий мозг подобно наркотическому опьянению.

В переводе с латыни слово «анорексия» означает «отсутствие порывов к еде» - утрата аппетита и чувства голода. Это тяжелое заболевание, которое характеризуется неадекватным пищевым поведением – добровольным отказом от пищи. Нарушения, возникающие в результате этой болезни, затрагивают психику, гормональную и обменную сферы организма. Заболевание часто приводит к летальному исходу. На определенной стадии излечение становится невозможным.

Голод и употребление экстази, считают французские ученые, сходно раздражают центры контроля аппетита и центры удовольствия, которые находятся в мозгу. Выходит, что к голоду привыкаешь, как и к наркотикам, образуется настоящая зависимость.

РБК daily