В Виннице уже отключают воду должникам за коммунальные услуги

Власти Винницы начали индивидуальные отключения горячей воды в квартирах жителей города, которые имеют долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель мэра Винницы Иван МИХАЙЛЮК.

По его словам, горячая вода в "домах-должниках" будет подключаться в индивидуальном порядке. "Перед пуском горячей воды в дома будут пломбировать краны в квартирах должников", - сообщил И.МИХАЙЛЮК.

Он также сообщил, что работы по подаче горячей воды и индивидуальное отключение должников планируется завершить до 12 октября 2007 года.

"Общее количество квартир-должников за коммунальные услуги в Виннице составляет около 16 тыс..", - отметил И.МИХАЙЛЮК.

Как сообщал УНИАН, ранее мэрия Винницы обратилась в городские учреждения банков и почтовые отделения связи с просьбой организовать работу подразделений, которые занимаются приемом коммунальных платежей, в выходные дни до конца октября для улучшения ситуации с расчетами населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Население Винницы составляет около 0,4 млн. чел.