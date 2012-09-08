Днепропетровск празднует День города

Как передает корреспондент УНИАН, празднование традиционно началось в кафедральном Свято-Троицком соборе с торжественного молебна «Во славу города и его жителей».

Из собора колонна днепропетровцев во главе с городским председателем Иваном Куличенко, руководителями области и города, депутатами и общественными деятелями, в сопровождении духового оркестра, прошла к памятнику первому Почетному гражданину города Александру Полю. Здесь состоялась церемония возложения цветов к памятнику и официально объявлено о начале праздника.

В полдень неподалеку от Днепропетровской облгосадминистрации будет открыта новая площадь - имени 80-летия Днепропетровской области, на которой установлено 15 барельефов выдающихся личностей области. Также на площади построен фонтан и установлено 27 памятных досок с информацией об истории родного края.

В Молодежном парке сегодня откроют новое футбольное поле и скейт-площадку. Здесь состоится большой спортивный праздник, в частности детский фитнесс-марафон с участием более чем 3,5 тыс. подростков, которые синхронно будут повторять движения. На мероприятие приглашены представители Книги рекордов Украины, которые планируют зафиксировать рекорд Украины по самому масштабному фитнесс-марафону среди детей.

Кроме того, сегодня в городе будут выступать военные и джазовые оркестры, состоится танцевальный марафон, концерты, фестивали, показы мод и тому подобное.

В воскресенье, 9 сентября, празднование Дня города продолжится выставкой «Хроники моды 1900-2012: Российская империя – СССР – Украина».

Также в этот день на центральной площади города состоится концерт DJ Sender и британской группа Chicane. Завершится празднование Дня города традиционным благотворительным «Екатерининским балом».