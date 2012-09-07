В августе в Украине зафиксирована дефляция

Дефляция на потребительском рынке Украины фиксируется последние четыре месяца. В апреле, согласно данным Госстата, цены не изменились, в мае и июне благодаря сезонному снижению цен на сельскохозяйственную продукцию дефляция составила по 0,3%.

Госстат сообщает, что инфляция в январе-августе 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 0%, а с начала 2012 года (август 2012 года к декабрю 2011 года) дефляция – 0,4%.

В августе 2011 года дефляция составила 0,4%, при этом к аналогичному месяцу 2010 года цены выросли на 8,9%, а по результатам восьми месяцев прошлого года рост цен составил 4,1%.

По данным Госстата, основное снижение цен в августе к предыдущему месяцу произошло на овощи – на 7,9% и фрукты – на 6,7%. (в августе 2012 г. к августу 2011 г. — снижение цен на 30,7% и 4,4% соответственно).

В прошлом месяце к июлю также зафиксировано снижение цен на рыбу и продукты из рыбы – на 0,3%, сыр – на 0,4%, масло – на 0,5%. Всего же, утверждает Госстат, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в августе снизились к предыдущему месяцу на 0,5%, а за последние 12 месяцев – на 2,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в августе выросли к предыдущему месяцу на 0,2%, а с августа 2011 года – на 6,8%.

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли в августе к предыдущему месяцу на 0,1%, а за последние 12 месяцев – на 1,0%. Цены на транспорт и связь за прошлый месяц, по данным Гостата, не изменились.

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Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.