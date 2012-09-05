Укрзализныця установила сканеры для оформления купленных в интернете билетов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») установила 89 сканеров штрих-кода на вокзалах в специально выделенных кассах, осуществляющих печать проездных документов, оформленных и оплаченных через Интернет.

Как сообщили УНИАН в Главном пассажирском управлении «Укрзализныци», такое нововведение позволяет значительно уменьшить время обслуживания в билетной кассе пассажиров, которые оформили проезд через Интернет.

Распечатанный бланк-заказ предъявляется кассиру, штрих-код с бланка-заказа считывается сканером и передается непосредственно в автоматизированную систему. Печать проездного документа осуществляется при условии не поврежденного распечатанного штрих-кода. Ранее кассир билетной кассы при оформлении проездных документов, приобретенных через Интернет, вручную вводил 16-значный номера заказа.

Еще 10 сканеров установлены в кассах предварительной продажи билетов в Украинском центре по обслуживанию пассажиров на железнодорожном транспорте Украины в Киеве на б-ре Шевченко, 38/40.

С использованием сканеров уже оформлено более 22,2 тыс. билетов, а это 38,2% от общего количества пассажиров, которые приобрели билеты через Интернет.

Справка УНИАН. Сканеры считывания штрих-кодов установлены на следующих вокзалах: Киев-Пассажирский, Казатин, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Дарница, Чернигов, Бровары, Житомир, Донецк, Луганск, Ясиноватая, Мариуполь, Красноармейск, Коммунарск, Харьков, Харьков-Левада, Сумы, Полтава-Южная, Полтава-Киевская, Лосево-1, Лосево-2, Кременчуг, Купянск-Узловой, Днепропетровск, Запорожье-1, Симферополь, Кривой Рог, Одесса-Главная, Херсон, Николаев, Черкассы, Кировоград, Львов, Тернополь, Ровно, Ивано-Франковск, Черновцы, Ковель, Луцк.