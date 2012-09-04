В парламенте зарегистрировано постановление о 70-летии УПА

Автор постановления – народный депутат Вячеслав Кириленко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!».

Как отмечается в сообщении, 14 октября 2012 года исполняется 70 лет со времени создания Украинской повстанческой армии. В.Кириленко предлагает торжественно отметить это событие на государственном уровне.

«Борьба Украинской повстанческой армии стала ярким свидетельством национально-государственных устремлений украинского народа. Учитывая значительную роль УПА в украинской истории, вполне закономерным является празднование на государственном уровне 70-летия создания Украинской повстанческой армии», - считает народный депутат.

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Постановление также предусматривает разработку законопроектов, направленных на надлежащее чествование и усиление социальной защиты ветеранов Украинской повстанческой армии.