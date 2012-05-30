На Львовщине торжественно отметят 70-летие УПА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета, в рамках мероприятий предусмотрено проведение в сентябре 2012 года научно-практической конференции. В октябре состоится торжественная академия во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Председатель облсовета также поручил завершить до октября изготовление памятных знаков, которые установят на местах захоронений воинов УПА.

«Председателям районных советов и городским головам городов областного значения рекомендовано обеспечить проведение на должном уровне мероприятий по отмечанию юбилея УПА в своих городах», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Львовский областной совет на сессии 20 декабря 2011 года провозгласил 2012-й год Годом УПА во Львовской области.