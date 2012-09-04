Дом в Харькове, где сегодня произошел взрыв, может рухнуть

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Сергей Евель, генеральный директор компании «Стальконструкция», которая предварительно будет заниматься реконструкцией дома.

По его словам, дом очень серьезно поврежден, предварительно планируется после выводов соответствующих комиссий разобрать две стены дома сверху донизу.

«Что произойдет через 5 минут - сказать невозможно», - сказал С.Евель.

Он подчеркнул, что разрушены перекрытия квартир на 2, 3 и 4 этажах.

Заходить в дом опасно. Комиссия устанавливает степень разрушения.

Мэр Харькова Геннадий Кернес, прокурор области Геннадий Тюрин, а также специалисты МЧС осмотрели дом и дали брифинг для журналистов.

По словам Г.Кернеса, жителей 36 квартир полностью отселят, чтобы закончить восстановительные работы до нового года.

«Объект берем под охрану, будем расселять и разбирать дом», - сказал Г.Кернес.

По словам Г.Тюрина, правоохранители рассматривают несколько версий причин возникновения взрыва, среди которых основной является взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело. Работает следственно-оперативная группа.

По словам Г.Тюрина, в момент взрыва в квартире №10 никого не было, но вчера там находился один человек. Эту квартиру, возможно, снимали.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 сентября, в 10.30 в Харькове в девятиэтажном доме по ул. Петра Слинько, в квартире на третьем этаже произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. В результате взрыва пострадали пять человек.

Из дома были эвакуированы почти 50 человек.

К ликвидации последствий взрыва привлечено 55 человек и 10 единиц техники.