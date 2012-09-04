В Харькове от взрыва в многоэтажке пострадали пять человек

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в настоящее время все потерпевшие с травмами различных степеней тяжести госпитализированы.

Во время взрыва в здании частично повреждены перекрытия со 2 по 4 этажи (трещины в железобетонных плитах).

К ликвидации последствий взрыва привлечено 55 человек и 10 единиц техники. На месте происшествия работает оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 сентября, в 10:30 в Харькове по ул. Петра Слинько, 2-Б, в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа.

Из дома было эвакуировано почти 50 человек.