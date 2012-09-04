Задержали стрелявшего в одесском баре

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, инцидент произошел ночью, 1 сентября. Преступник оперативно был задержан следственно-оперативной группой Одесского горотдела внутренних дел.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело согласно признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). На месте происшествия найдено и изъято орудие преступления.