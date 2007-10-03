Газпром: Чего хочет Тимошенко, пока неясно

Заявление ОАО "Газпром" о долгах за поставки газа в Украину не связано с политической ситуацией и парламентскими выборами в Украине, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ.

"Газпром" 2 октября уведомил своих европейских партнеров, что может начать сокращение поставок природного газа в Украину в случае неурегулирования в октябре долга украинской стороны в размере более 1,3 миллиарда долларов, напоминает РИА Новости.

"Для украинских наших коллег эта ситуация, эта проблема не является чем-то новым. Мы на протяжении уже многих месяцев ведем напряженные переговоры с ними, пытаясь найти варианты решения проблемы. Поэтому новой эту информацию можно считать лишь для европейских потребителей", - сказал С.КУПРИЯНОВ в среду в интервью телеканалу "Вести".

По его словам, уже в ближайшие дни будет опубликована отчетность "Газпрома" по международным стандартам, в которой в том числе будет содержаться информация о росте задолженности потребителей.

"Поэтому в любом случае информация попала бы на рынок", - сказал представитель газового холдинга.

"Ну и, наконец, третье. Поскольку проблема является достаточно неприятной для Украины, наверное, сложно было бы найти какой бы-то ни было любой момент времени, когда ее обсуждение казалось бы, или показалось бы своевременным для Украины", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

По его мнению, исчерпанным конфликт можно считать лишь тогда, когда "Газпром" будет получать платежи. Сейчас же речь идет лишь о том, что правительство Украины пообещало взять под контроль ситуацию с задолженностью за газ.

На вопрос, какие конкретные предприятия и сколько задолжали "Газпрому", С.КУПРИЯНОВ ответил: "Этот вопрос уже внутриукраинский, поскольку для нас единым входом на украинский рынок является компания "РосУкрЭнерго". В свою очередь, у нее есть свои потребители газа, которые и накопили эту задолженность".

С.КУПРИЯНОВ не стал комментировать заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, что если он станет премьером, то обязательно пересмотрит отношения с "Газпромом".

"Пока непонятно, о чем идет речь", - сказал С.КУПРИЯНОВ.