Дождь в Киеве заблокировал подходы к метро «Позняки» (фото)

18:35, 16 августа 2012
Общество
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Сегодня из-за непродолжительного, но проливного дождя в Киеве были заблокированы пешеходные подходы и подземные переходы к станции метро «Позняки».

Разве что вплавь...

В частности, около 16 часов люди были вынуждены добираться до метро по проезжей части автотрассы. Также из-за сплошных дождевых потопов в хаос превратились окружающие улицы.

или на лодке..

Сегодня же подобные ситуации возникали и в других районах столицы.

Фото Егора Забилыка

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