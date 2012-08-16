Дождь в Киеве заблокировал подходы к метро «Позняки» (фото)
18:35, 16 августа 2012Общество
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Сегодня из-за непродолжительного, но проливного дождя в Киеве были заблокированы пешеходные подходы и подземные переходы к станции метро «Позняки».
Разве что вплавь...
В частности, около 16 часов люди были вынуждены добираться до метро по проезжей части автотрассы. Также из-за сплошных дождевых потопов в хаос превратились окружающие улицы.
или на лодке..
Сегодня же подобные ситуации возникали и в других районах столицы.
Фото Егора Забилыка
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