В Киеве ливень превратил улицы в реки (видео)

Об этом сообщает НБН. Водяной поток бежит с улицы Богдановская по Стадионному переулку, пересекая улицы Стадионная, Платоновская и Брюллова.

Переулок превратился в быструю реку, по которой с трудом проезжают машины, людям же остались два подтопленных тротуара по краям «реки». Некоторые из пешеходов оказались в водяной ловушке возле затопленного входа на стадион «Локомотив».

Отметим, что вода стекает в большой ливнесток, расположенный в конце Стадионного переулка на пересечении с улицей Брюллова. Однако с учетом того, что вместе с водой в ливнесток стекает и мусор, он вскоре может засориться, тем более дождь все еще идет, хотя уже и не такой сильный. Добавим, что Стадионный переулок находится в непосредственной близости от Южного железнодорожного вокзала, где всегда оживленно и многолюдно.