Россия догоняет США в торговле оружием, сообщает Лента.ру со ссылкой на New York Times.

США сохраняют лидирующие позиции, продав в 2006 году оружия в общей сложности на 10,3 миллиарда долларов, Россия занимает второе место с объемом поставок в 8,1 миллиарда, Великобритания с 3,1 миллиардами замыкает тройку лидеров. В сумме три ведущих производителя занимают почти 75 процентов мирового оружейного рынка.

Основными покупателями оружия в 2006 году стали Пакистан, Индия и Саудовская Аравия, получившие вооружение на сумму 5,1, 3,5 и 3,2 миллиарда долларов соответственно.

По мнению специалистов, в ближайшие годы такое распределение мест в мировой торговле оружием сохранится. США смогут сохранить свои позиции благодаря заключенным с ближневосточными союзниками договорам о военной помощи, по которым в ближайшие десять лет планируются поставки оружия объемом в несколько десятков миллиардов долларов.