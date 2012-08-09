В Херсонской области горит уже 500 га леса

Из них 250 га - верхового.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области со ссылкой на данные Херсонского лесоохотничьего хозяйства.

Общая площадь лесных насаждений на данном участке лесничества составляет около 8 тыс. га.

Также сообщается, что во время тушения пожара пострадали 2 работника Корсунского лесничества Херсонского обллесхоза. В частности, 52-летний работник с ожогами 2-3 степени конечностей и спины в тяжелом состоянии, второй 81-летний с диагнозом отравление угарным газом в состоянии средней тяжести госпитализированы в Цюрупинскую райбольницу.

К ликвидации пожара привлечены 145 человек личного состава Херсонского обллесохотхозяйства, управлений МЧС Херсонской и Николаевской областей, 53 единицы техники, 2 вертолета МИ-8 и 2 самолета АН-32.

Также в тушении пожара участвуют 1 пожарный поезд и 5 работников «Укрализныци».

Работы осложняются сильным порывистым ветром и очень сухой погодой - в области объявлен пятый, наивысший, класс пожароопасности.

Как сообщал УНИАН, 29 июля произошло возгорание леса в Гладковского и в Збурьевского лесничествах Голопристанского района Херсонской области. Площадь пожара тогда составила 500 га леса, из них 100 га верхового. 31 июля в 19.30 пожар был ликвидирован.

Для тушения лесного пожара, кроме подразделений Херсонского лесхоза, привлекались 259 человек и 76 единиц техники МЧС Украины из 3 областей и Херсонского обллесхоза.

Во время тушения пожара пострадали 5 человек. Один из них находится в ожоговом отделении Херсонской областной больницы, еще 4 отправлены самолетом из Николаева в ожоговый центр в Донецк.