В Херсонской области горит уже 500 га леса
Площадь лесного пожара в Херсонской области, который начался сегодня в 10:20 возле села Крынки Цюрупинского района на территории Каховского лесоохотничьего хозяйства (Корсунске лесничество) на 16:00 уже составила 500 га.
Из них 250 га - верхового.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области со ссылкой на данные Херсонского лесоохотничьего хозяйства.
Общая площадь лесных насаждений на данном участке лесничества составляет около 8 тыс. га.
Также сообщается, что во время тушения пожара пострадали 2 работника Корсунского лесничества Херсонского обллесхоза. В частности, 52-летний работник с ожогами 2-3 степени конечностей и спины в тяжелом состоянии, второй 81-летний с диагнозом отравление угарным газом в состоянии средней тяжести госпитализированы в Цюрупинскую райбольницу.
К ликвидации пожара привлечены 145 человек личного состава Херсонского обллесохотхозяйства, управлений МЧС Херсонской и Николаевской областей, 53 единицы техники, 2 вертолета МИ-8 и 2 самолета АН-32.
Также в тушении пожара участвуют 1 пожарный поезд и 5 работников «Укрализныци».
Работы осложняются сильным порывистым ветром и очень сухой погодой - в области объявлен пятый, наивысший, класс пожароопасности.
Как сообщал УНИАН, 29 июля произошло возгорание леса в Гладковского и в Збурьевского лесничествах Голопристанского района Херсонской области. Площадь пожара тогда составила 500 га леса, из них 100 га верхового. 31 июля в 19.30 пожар был ликвидирован.
Для тушения лесного пожара, кроме подразделений Херсонского лесхоза, привлекались 259 человек и 76 единиц техники МЧС Украины из 3 областей и Херсонского обллесхоза.
Во время тушения пожара пострадали 5 человек. Один из них находится в ожоговом отделении Херсонской областной больницы, еще 4 отправлены самолетом из Николаева в ожоговый центр в Донецк.