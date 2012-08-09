На киевской станции метро «Университет» искали бомбу

Об этом Тиждень.ua сообщила начальник пресс-службы КП «Киевский метрополитен» Надежда Шумак.

«Поступил звонок по номеру «102» о заминировании станции «Университет», поэтому станцию ​​закрыли в 15:03. Сейчас наши специалисты осматривают станцию ​​на выявление посторонних предметов», - сообщила Шумак.

После проведенного осмотра станция «Университет» возобновила свою работу в 15:47.

Напомним, 8 июля правоохранителям пришлось эвакуировать около 8 тысяч граждан в результате сообщения о заминировании Дворца спорта. Никаких взрывных устройств в ходе проверки не было обнаружено.