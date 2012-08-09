На киевской станции метро «Университет» искали бомбу
15:57, 09 августа 2012Общество
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Станцию метро «Университет» в Киеве закрыли из-за сообщения о заминировании.
Станцию "Университет" закрыли для проверки
Об этом Тиждень.ua сообщила начальник пресс-службы КП «Киевский метрополитен» Надежда Шумак.
«Поступил звонок по номеру «102» о заминировании станции «Университет», поэтому станцию закрыли в 15:03. Сейчас наши специалисты осматривают станцию на выявление посторонних предметов», - сообщила Шумак.
После проведенного осмотра станция «Университет» возобновила свою работу в 15:47.
Напомним, 8 июля правоохранителям пришлось эвакуировать около 8 тысяч граждан в результате сообщения о заминировании Дворца спорта. Никаких взрывных устройств в ходе проверки не было обнаружено.
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