В ДТП в Польше пострадали пятеро украинских музыкантов (дополнено)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службі МИД Украины Александр Дикусаров, ссылаясь на информацию Генерального консульства Украины в Гданьске.

По его словам, все пострадавшие украинцы с травмами легкой и средней тяжести были госпитализированы в местную больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.

На сегодняшний день генконсульство принимает меры для выяснения обстоятельств ДТП и отправки граждан Украины домой.

Представитель консульства Украины в Гданьске сообщил корреспонденту УНИАН в Польше во вторник, что в аварию, случившуюся в минувшую субботу, 4 августа, попали участники львовской группы Miramі, которые находились в Польше в концертном турне.

По его словам, среди пострадавших трое девушек в возрасте 22-24 лет и двое мужчин до 30 лет.

Собеседник агентства отметил, что все пострадавшие сегодня были выписаны из больницы.

"Украинцы выписались из лечебного заведения, и сейчас следуют в Украину", - сказал он.

Представитель консульства заметил, что в микроавтобусе, которым ехали украинские граждане, путешествовали 5 человек, отметив, что все они имели страховку.

Он также сообщил, что причиной аварии стала "невнимательность одного из водителей", не уточнив, повлекли ли ДТП действия водителя украинцев или другой машины, с которой столкнулся микроавтобус.

Собеседник агентства также заметил, что 24 июля в округе, за который ответственно консульство в Гданьске, случилась еще одна автоавария, в которой пострадали пять граждан Украины, часть из них получили серьезные травмы.

В то же время, по его данным, на сегодняшний день они также уже покинули больницу.

Представитель консульства заметил, что предыдущий раз ДТП с участием украинцев в округе консульства Гданьска имело место в 2007 году.

Как сообщал УНИАН, 30 июля микроавтобус, который вез сезонных работников из Украины, столкнулся с поездом в центральной части Польши. Авария унесла жизни девяти из десяти пассажиров автомобиля.

По предварительным данным польских правоохранителей, причиной этой трагической аварии стало то, что водитель, 30-летний украинец, который сел за руль пьяным, не остановился перед знаком STOP на нерегулируемом железнодорожном переезде.