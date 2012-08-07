Пресс-тур к местам раскопок резиденции княгини Ольги и поиска захоронений святых Бориса и Глеба

10 августа в 10.00 состоится пресс-тур в Вышгородского историко-культурного заповедника на месте археологических раскопок, проходящих в рамках проекта "Поиск загородного дворца княгини Ольги и места захоронения князей Бориса и Глеба - первых мучеников Восточной Европы".

Организаторы археологической экспедиции поисков княжеской резиденции и захоронения Бориса и Глеба: Вышгородский историко-культурный заповедник, «Парк Киевская Русь» - Центр культуры и истории Древней Руси, Институт археологии Национальной академии наук Украины.

Возле места раскопок состоится брифинг с организаторами исследований и археологами. Среди спикеров: директор Вышгородского историко-культурного заповедника Ирина Пироженко, президент «Парке Киевская Русь» Владимир Янченко, руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Центра археологии Киева Института археологии НАН Украины Всеволод Ивакин, представители городской и районной власти Вышгорода.

На брифинге будет объявлено о первых результатах раскопок: найденные фрагменты сооружений, украшений, гончарных изделий, фрагменты пирофилитовых сланца, использовавшийся в том числе и в изготовлении саркофагов. Возможно найдены остатки саркофага, который предположительно принадлежит святым Борису и Глебу? Организаторы археологической экспедиции озвучат свои планы и дальнейшие перспективы раскопок.

Отъезд из Киева - 10 августа в 10.00 (станция метро Контрактовая площадь, ул. Константиновская, 2-а, возле ТЦ "Самсон").

Аккредитация и подробная информация по тел. (044) 461 99 37, (099) 743 80 26,

e-mail: odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.