Они будут касаться владельцев ночных заведений, ресторанов.

Правоохранители вместе с народными депутатами наработали законопроект, которым предусмотрено существенное повышение штрафов за нарушение работы развлекательных заведений во время комендантского часа.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что законопроектом предусмотрено внести изменения в Кодекс Украины Об административных правонарушениях до ответственности владельцев субъектов хозяйствования и физических лиц-предпринимателей за работу, в частности, ночных заведений, ресторанов во время комендантского часа. Клименко рассказал, что они законодателям предложили установить штафы к владельцам таких заведений, которые работают во время комендантского часа.

"Это будет касаться административного наказания именно собственников. Мы предлагаем, чтобы эти штрафы составляли: 34-170 тысяч гривен, если такие нарушения были совершены впервые, а если повторно в течение года, то штраф предлагается в размере 340-680 тысяч гривен", - сообщил министр внутренних дел Украины в эфире телемарафона.

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Клименко считает, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит эти предложения. Отвечая на вопрос о действиях правоохранителей, которые не реагировали на работу киевского заведения Boho Club, которое долгое время работало во время комендантского часа, как показало журналистское расследование, Клименко отметил, что проводится служебная проверка, которая должна дать ответы на вопросы о работе полицейских в ту ночь.

Нарушение комендантского часа в Киеве - расследование журналистов

В начале октября были обнародованы данные журналистского расследования Михаила Ткача, который показал, что во время комендантского часа работал Boho Club в Киеве. Возле него останавливались машины и в клуб заходили люди. Журналист неоднократно вызывал полицию, чтобы задокументировать нарушения, но никто не приехал.

Те полицейские, которые были возле клуба также не реагировали на людей, которые передвигались во время комендантского часа.

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