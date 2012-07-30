В Крыму за оскорбление татар посадили на 2,5 года пророссийского активиста

Центральный райсуд Симферополя приговорил активиста из Севастополя Владимира Тюнина, обвиняемого в разжигании межнациональной розни, к 2,5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год, а также с запретом заниматься политической деятельностью в течение 3 лет.

Об этом УНИАН сообщил координатор Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий.

По его словам, возле здания суда прошел митинг в поддержку В.Тюнина.

Информация о судебном заседании без указания фамилии обвиняемого размещена также на официальном сайте крымской прокуратуры. В пресс-релизе говорится, что активист обвинялся по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности или религиозных убеждений) за высказывания на пикетах в июле 2010 года в Симферополе на улице Ялтинской, 22 (По этому адресу мусульмане будут строить соборную мечеть - УНИАН) и возле Представительства Президента Украины в Крыму.

«Подтверждено, что в речах оратора содержались высказывания, которые оскорбляют национальные чувства лиц определенной национальности», - сообщает надзорное ведомство.

Из сообщений в ряде СМИ известно, что речь идет о крымских татарах.

В.Подъячий возмущен приговором.

«Дело Тюнина демонстрирует, что большинство жителей Крыма, с точки зрения любых киевских властей, демонстрирует идеологическую разнузданность и вызывающий непатриотизм. Завтра на месте Тюнина может оказаться любой житель полуострова, поскольку наплевательское и даже презрительное отношение крымчан к идеалам и ценностям Украинского государства никогда особенно ими и не маскировалось», - заявил он.

В.Тюнин возглавляет Координационный совет русских организаций Тавриды и Севастополя.