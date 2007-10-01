Пискун: чем больше прокуроров - тем лучше

Бывший генеральный прокурор Святослав ПИСКУН считает необходимым ввести в Украине должность генерального прокурора-антимафия.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Я предлагаю, и это не шутка, а серьезно, посмотрев на опыт западных стран, в Украине срочно нужно вводить должность генерального прокурора-антимафия”, - сказал С.ПИСКУН.

По его словам, такая должность есть, например, в Италии, где этот прокурор на 5 лет избирается парламентом и никто не имеет права его снять. Таким прокурором-антимафия, отметил С.ПИСКУН, в свое время был Романо ПРОДИ. “Чем больше прокуроров - тем лучше”, - считает С.ПИСКУН.

Для Украины, по его словам, такую должность можно было бы ввести законом, а еще - создать Национальное бюро по борьбе с коррупцией. “Я таким образом подошел бы к борьбе с коррупцией в Украине”, - сказал С.ПИСКУН.

При этом он положительно воспринял предложение журналистов о том, что если бы он сам был генеральным прокурором, то лучшей кандидатурой на прокурора-антимафию был бы Юрий ЛУЦЕНКО.

Говоря о сегодняшних выборах, С.ПИСКУН сказал, что ему “приятно, что ТИМОШЕНКО оттянула голоса у НУ-НС”. По его мнению, придет время, и Партия регионов и БЮТ “сядут и будут договариваться”.

В то же время С.ПИСКУН не исключил, что в случае, если Конституционный Суд примет решение о неконституционности Указов Президента о роспуске ВР, то Украину ожидает “полнейший бред” - “два парламента, законно избранных народом Украины”.

“Но кто будет отвечать за политический и правовой хаос - остается вопросом”, - считает С.ПИСКУН.

Он также не исключил, что по результатам выборов СПУ все-таки попадет в парламент. При этом С.ПИСКУН подчеркнул, что ЦИК имеет две недели для определения окончательных результатов выборов.