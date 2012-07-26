Официальный курс валют на 26 июля

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам на 26 июля.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 26 июля Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 25 июля – 799.3000) 100 EUR – 969.8706 (на 25 июля – 966.2738) 10 RUR – 2.4246 (на 25 июля – 2.4494) Все курсы валют на 26 июля

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