В Кременчуге из колонии на глазах у часовых сбежал осужденный
19:04, 23 июля 2012Общество
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Сегодня около 13.05 из Кременчугской исправительной колонии Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Полтавской области № 69 совершил побег 44-летний осужденный.
Заключенный смог скрыться, несмотря на стрельбу, wek.com.ua
Как сообщила УНИАН главный специалист по связям со СМИ и общественностью Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Полтавской области Алла Торяник, сбежавший отбывал наказание за кражи.
«Он спонтанно перелез через забор. Против осужденного часовыми постов № 5 и № 7 было применено табельное огнестрельное оружие. Однако он сумел скрыться», - сказала А.Торяник.
В Кременчуг для координации поисков осужденного прибыл начальник управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Полтавской области генерал-майор внутренней службы Николай Исаев.
В Кременчугском горуправлении милиции сообщили, что милиционеры переведены на усиленный режим несения службы.
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