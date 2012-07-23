В Кременчуге из колонии на глазах у часовых сбежал осужденный

Как сообщила УНИАН главный специалист по связям со СМИ и общественностью Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Полтавской области Алла Торяник, сбежавший отбывал наказание за кражи.

«Он спонтанно перелез через забор. Против осужденного часовыми постов № 5 и № 7 было применено табельное огнестрельное оружие. Однако он сумел скрыться», - сказала А.Торяник.

В Кременчуг для координации поисков осужденного прибыл начальник управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Полтавской области генерал-майор внутренней службы Николай Исаев.

В Кременчугском горуправлении милиции сообщили, что милиционеры переведены на усиленный режим несения службы.