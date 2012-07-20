Милиция задержала водителя автобуса, который перевернулся в Запорожской области

Как сообщил УНИАН заместитель начальника отдела прокуратуры Запорожской области, осуществляющего надзор за расследованием данного дела, Сергей Сивтунов, «на сегодняшний день именно водитель автобуса «Донецк - Прага» - гражданин России, является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинение тяжких телесных повреждений».

По словам С.Сивтунова, «в отношении данного гражданина России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, подозреваемый задержан в порядке ст. 115 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания».

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Запорожской области попал в ДТП автобус, следовавший по маршруту «Донецк - Прага». На закругленном участке дороги водитель, пропуская попутный автотранспорт, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, и автобус перевернулся в кювет.

В результате ДТП погибла 49-летняя гражданка Украины, которая во время аварии вылетела из салона и попала под опрокинувшийся автобус. Еще двое пассажиров - также граждане Украины - госпитализированы с ранениями и травмами различной степени тяжести. Большинство остальных пассажиров получили порезы осколками стекол, разбившихся во время ДТП, но от госпитализации отказались.

В момент ДТП, по данным правоохранительных органов, в автобусе находилось два водителя и 10 пассажиров.