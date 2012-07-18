Fitch подтвердил рейтинг ПриватБанка на максимально высоком для Украины уровне “В”

В частности, Fitch подтвердил долгосрочный и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») ПриватБанка на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.

Рейтинги других трех банков установлены на уровне “В-”, со “Стабильным” прогнозом для банков “Пивденный” и “Крещатик” , а также “Негативным” для Индустриалбанка.

Как отмечается в сообщении Fitch, более высокий уровень долгосрочного и краткосрочного рейтинга ПриватБанка отражает уверенный рост его активов в условиях сложной операционной среды в Украине.

По данным агентства, подтверждение рейтингов поддержки ПриватБанка также отражает стабильную прибыльность банка за последний год и хорошее качество активов - проблемные кредиты (NPL) составили 4,5% от общего портфеля банка на конец 1 квартала 2012 г.

Высокая ликвидность банка обеспечивается устойчивым ростом депозитов, кроме того, у банка низкий уровень внешних заимствований - ближайшее погашение еврооблигаций в размере 200 млн. долл США (1% в пассивах банках) состоится только в сентябре 2015.

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Рейтинги ПриватБанка:

Long-term IDR: affirmed at 'B'; Outlook Stable

Senior unsecured debt: affirmed at 'B', Recovery Rating 'RR4'

Short-term IDR: affirmed at 'B'

Viability Rating: affirmed at 'b'

Support Rating: affirmed at '5'

Support Rating Floor: affirmed at 'No Floor