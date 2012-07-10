Фальшивые «ксивы» СБУ и прокуратуры в Киеве продают за 2500 долларов

Об этом сообщает «Сегодня».

«В центре Киева на горячем задержали организатора противоправного бизнеса и его сообщника при попытке продать фальшивое удостоверение за $1500. В результате обысков в офисе изъяли еще пять поддельных служебных удостоверений, печати и электронные носители с образцами печатей и вкладышей к удостоверениям разных госучреждений», — рассказали в СБУ.

«Подделки используют, чтобы в глазах других людей показать свою значимость, вызвать доверие. Мошенники, показывая их, обещают людям «порешать вопросы» за деньги и исчезают с круглыми суммами. Задерживали фальшивых представителей КГГА, АП и псевдополковников МВД. Поле, где можно в преступных целях использовать поддельные «корочки», очень широкое — от пропуска в режимное место до серьезных преступлений», — говорят в киевской милиции.

Сейчас объявлений о продаже фальшивок в интернете меньше, чем год назад, но они есть. «Продам удостоверение прокуратуры Украины. Бумвиниловая основа корочки, внутренности с настоящими печатями. Любое звание. $50 — за пустую корочку, $100 — заполненную», — пишут в одном объявлении.

Спецталон СБУ с проводками по всем документам и базам СБУ и ГАИ обещают сделать почти за $2,5 тыс.

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