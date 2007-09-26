В Украине стало меньше молока и яиц, зато больше мяса

В Украине в январе-августе текущего года производство молока во всех категориях хозяйств составило 8 млн. 609,9 тыс. тонн, что на 6,9% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, производство яиц во всех категориях хозяйств за восемь месяцев т.г. составило 9 млрд. 865,7 млн. штук, что на 2% ниже аналогичного показателя 2006 года.

По сообщению Госкомстата, в январе-августе т.г. в Украине было произведено 1 млн. 660,2 тыс. тонн мяса, что на 9,89% больше, чем за аналогичный период 2006 года.