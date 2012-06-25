Милиция задержала 5 судмедэкспертов за незаконную трансплантацию органов

Как сообщили сегодня УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело в отношении пяти работников областного бюро судебно-медицинской экспертизы, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 статьи 143 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека, совершенное по предварительному сговору лиц).

В данном случае задокументированы факты противоправных действий при изъятии анатомических образований, тканей, их компонентов и фрагментов у трупов-доноров.

Четверо фигурантов уголовного дела задержаны в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Согласно санкциям ч.5 статьи 143 Уголовного кодекса Украины, за подобные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.