В ГНС Украины состоится проведение Всеукраинского конкурса детского творчества «Налоги глазами детей - 2012»

Вниманию журналистов! 22 июня 2012 о 12.00 в ГНС Украины состоится проведение Всеукраинского конкурса детского творчества «Налоги глазами детей - 2012». Мероприятие состоится по адресу: г. Киев, Львовская пл. 8, 2-й этаж, конгресс-холл ГНС Украины (вход с улицы Смирнова-Ласточкина). По поводу аккредитации обращаться по тел. 247-81-55, 247-35-01.

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