Павленко овергает обвинения Азарова

Кандидат в народные депутаты от блока „Наша Украина – Народная Самооборона”, глава Житомирской областной государственной администрации Юрий ПАВЛЕНКО отбрасывает обвинения первого вице-премьер-министра, министра финансов Украины Николая АЗАРОВА в адрес губернаторов в связи с повышением цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ПАВЛЕНКО заявил на митинге в городе Овруч Житомирской области.

По его словам, обеспечение ценовой стабильности и продуктовой безопасности является исключительно правительственными полномочиями.

„Обвинения вице-премьер-министра Николая АЗАРОВА в адрес губернаторов относительно повышения цен являются безосновательными. Если бы цены повышались лишь в Житомирской области, я бы с этим согласился. Но такая ситуация наблюдается по всей Украине, а это уже государственная политика. Обеспечение ценовой стабильности и продуктовой безопасности – это исключительно правительственные полномочия”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он также отметил, что правительство до сих пор не справилось с формированием государственного бюджета на 2008 год.

"Сейчас погрешность госбюджета составляет 15%. Это - или непрофессионализм, или преступление. И те повышения социальных выплат, которые вроде бы недавно ввели, должны были действовать еще с 1 января 2007 года, а не с 1 июля. Из 20 млрд. гривен доходов бюджета распределили лишь 9,4 млрд. И до сих пор неизвестно, куда делись остальные средства. Эти средства должны пойти, в первую очередь, на социальные выплаты, строительство дорог, больниц, школ, газификацию сел, то есть, это благосостояние людей. Именно это и есть основная позиция нашего блока и Президента Украины”, - заметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября на заседании правительства Н.АЗАРОВ предложил заслушать отчеты глав облгосадминистраций в связи с ростом цен на продукты питания в некоторых регионах. «Закон предоставил право губернаторам контролировать уровень ценовых надбавок и уровень рентабельности, то есть, по сути дела, контролировать ценовую ситуацию», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Почему в их районах, областях и городах наблюдается необоснованный рост цен на продукты питания? Почему должностные лица не обращаются в Кабинет Министров и не просят, например, обеспечить снабжения муки и мяса на рынке, почему не проводят продуктовые ярмарки? Почему, вместо того, чтобы заниматься своей работой, они выступают на митингах и обвиняют правительство в росте цен?», - поинтересовался он.

Н.АЗАРОВ считает, что в Украине наблюдается феномен факторов, которые способствуют росту цен. «Если во всем мире ценовая ситуация или инфляция определяется тремя основными факторами – монетарным, расходным и так званим спекулятивным, то у нас в Украине еще добавляется фактор выборов, который, вопреки всем экономическим законам, вызывает всплеск цен», - объяснил он.