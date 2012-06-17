Севастополь празднует годовщину города

Как передает корреспондент УНИАН, среди них - фестиваль этнического танца, церемония торжественного закрытия международной парусной регаты «Кубок Крыма – 2012», праздник песни «Играй, гармонь!», торжественное вручение паспортов гражданам Украины, которым исполнилось 16 лет, гранд-дефиле участников международного фестиваля военных оркестров Sevastopol Military Tattoo.

Первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергей Савенков поблагодарил всех горожан, которые активно принимают участие в городских мероприятиях.

По словам С.Савенкова, в Севастополе, в отличие от других регионов, мероприятия ко Дню города проходят на протяжении двух недель. «Сегодня - самый яркий день в череде праздничных событий. Приятно отметить, что в праздновании принимает участие большое количество севастопольцев и гостей города, демонстрируют свои достижения представители лучших севастопольских предприятий и организаций», - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов о дальнейшем развитии Севастополя, С.Савенков отметил: «Город будет развиваться только в комплексе. Мы не можем отдавать приоритет какому-то одному направлению. В городе успешно развиваются туристическая, рекреационная отрасли, возрождается судостроение и судоремонт, а также высокими темпами, каких нет ни в одном регионе Украины, идет строительство».

229 лет Севастополю исполнилось 14 июня, но основные праздничные мероприятия оргкомитет перенес на выходные дни – 16 и17 июня.