Для порносъемок осужденный брал детей 5-12 лет из проблемных семей

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, иностранец, гражданство которого не уточняется, занимался указанной преступной деятельностью в течение 10 лет в разных странах. Для съемок злоумышленник использовал детей в возрасте от 5 до 12 лет из малообеспеченных семей, детей-сирот и беспризорных.

В 2011 году работники Управления борьбы с киберпреступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области задержали злоумышленника.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.