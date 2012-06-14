Для порносъемок осужденный брал детей 5-12 лет из проблемных семей
02:28, 14 июня 2012Общество
1424 0
Октябрьский районный суд Днепропетровска за изготовление и распространение порнографической продукции к 5 годам лишения свободы осудил иностранца.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, иностранец, гражданство которого не уточняется, занимался указанной преступной деятельностью в течение 10 лет в разных странах. Для съемок злоумышленник использовал детей в возрасте от 5 до 12 лет из малообеспеченных семей, детей-сирот и беспризорных.
В 2011 году работники Управления борьбы с киберпреступностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области задержали злоумышленника.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter