Янукович считает, что сорвать выборы могут ”нелюди”
Премьер предлагает задать вопрос простым людям
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что украинский народ не допустит фальсификации результатов парламентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам в Николаеве.
«Люди хотят стабильности, и только нелюди, которые желают зла украинскому народу, могут сорвать и эти выборы. Если они на это пойдут - задайте этот вопрос простым людям. Мне они говорят – мы поднимем все регионы и пойдем искать правду. Но я думаю, что этого не произойдет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
По его мнению, все ответственные конструктивные политические силы, которые способны объединиться, должны это сделать во имя будущего страны. «Мы должны стабилизировать ситуацию не менее чем на 5 лет. И до очередных выборов не допустить никаких досрочных выборов, а развивать нашу страну и улучшать жизнь», - заявил лидер Партии регионов.