Умер Марсель Марсо (фото)

В Париже на 85-м году жизни скончался знаменитый французский мастер пантомимы Марсель Марсо, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Марсель Марсо родился 22 марта 1923 г. в Страсбурге. Интерес к актерскому искусству пробудился у Марсо после знакомства с фильмами Чаплина. Посещал Школу декоративных искусств в Лиможе, затем учился в парижском Театре Сары Бернар у режиссёра Шарля Дюллена и актёра Этьена Декру (именно Декру обучил Марсо мимическому искусству).

Во время Второй мировой войны был вынужден бежать с семьей, участвовал в Сопротивлении.

Марсо получил всемирную известность, создав в 1947 году образ Бипа - белолицего клоуна в полосатом свитере и потрепанной шляпе. Его постановки, многие из которых стали классическими, шли на лучших площадках, включая театр Сары Бернар и театр Елисейских полей.

В 1978 году Марсо создал Парижскую школу пантомимы. В 1996 году он основал фонд для поддержки искусства пантомимы в США.

Марсо удостоен многочисленных наград, в том числе ордена Почетного легиона - высшей государственной награды Франции. За свои работы на телевидении он получил премию "Эмми".

В 2002 году Марсо стал послом доброй воли ООН.