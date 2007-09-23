Умер Марсель Марсо (фото)
Знаменитому французскому миму было 84 года
|Фото АР
Марсель Марсо родился 22 марта 1923 г. в Страсбурге. Интерес к актерскому искусству пробудился у Марсо после знакомства с фильмами Чаплина. Посещал Школу декоративных искусств в Лиможе, затем учился в парижском Театре Сары Бернар у режиссёра Шарля Дюллена и актёра Этьена Декру (именно Декру обучил Марсо мимическому искусству).
Во время Второй мировой войны был вынужден бежать с семьей, участвовал в Сопротивлении.
|Фото AP
В 1978 году Марсо создал Парижскую школу пантомимы. В 1996 году он основал фонд для поддержки искусства пантомимы в США.
|Марсель Марсо в Киеве, 2001 г. Фото УНИАН
Марсо удостоен многочисленных наград, в том числе ордена Почетного легиона - высшей государственной награды Франции. За свои работы на телевидении он получил премию "Эмми".
В 2002 году Марсо стал послом доброй воли ООН.