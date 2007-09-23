Бритни Спирс грозит полгода тюрьмы

Певице Бритни Спирс в пятницу предъявлены обвинения в управлении автомобилем с просроченными правами и оставлении места ДТП, сообщает AP.

Речь идет об инциденте, произошедшем в Лос-Анджелесе в августе 2007 года, когда певица, находящаяся за рулем "Мерседеса", выезжая с парковки, повредила одну из стоящих машин. С места происшествия Спирс скрылась, объяснив свой поступок тем, что ее преследовали фотографы-папарацци. Позже выяснилось, что водительские права Спирс были просрочены.

Если суд полностью признает вину поп-звезды, то ей грозит штраф в размере двух тысяч долларов и тюремное заключение сроком до 6 месяцев. Следующее разбирательство по делу Спирс суд назначил на 10 октября 2007 года. Это заседание будет предварительным и являться на него певица не обязана, уточняет AP.

Лента.ру